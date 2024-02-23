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«Мне незачем сюда ехать». Джексон рассказал, как реагировал на критику форвардов «Челси»

«Мне незачем сюда ехать». Джексон рассказал, как реагировал на критику форвардов «Челси»
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Нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал о переживаниях перед переходом в английскую Премьер-лигу из-за критики предыдущих форвардов клуба.

«Это нелегко. Если вы подумаете о всех нападающих, которые сюда переходили, вы бы не захотели сюда приезжать. Если вы подумаете о нападающих, которые переходили сюда, а люди говорят, что они недостаточно хороши, вы подумаете: «Мне незачем сюда ехать».

Но меня воспитали так, что я не слушаю других людей и просто делаю то, что важнее всего, — играю за команду и заставляю её побеждать, а также нахожусь в хороших отношениях с игроками, тренером и всеми остальными. Это самое важное для меня. Именно поэтому я приехал.

Когда я пришёл, я понимал, почему они говорят, что мы недостаточно хороши, потому что это большая команда и всё такое, но жизнь такова. Мы просто должны продолжать работать, верить в себя и стараться совершенствоваться каждый день», — приводит слова Джексона talkSPORT.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний сенегальский нападающий принял участие в 27 матчах «Челси» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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