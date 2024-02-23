Димитар Бербатов: «Ливерпулю», возможно, стоит обратить внимание на Томаса Тухеля

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «Ливерпуль» мог бы пригласить на пост главного тренера команды Томаса Тухеля. Напомним, Юрген Клопп, возглавляющий «красных», уйдёт по завершении этого сезона, а Тухель, в свою очередь, летом покинет «Баварию».

«Я по-прежнему думаю, что первый выбор для «Ливерпуля» — это Хаби Алонсо, особенно если он выиграет Бундеслигу с леверкузенским «Байером». Если это произойдёт, то Алонсо, скорее всего, сделает следующий шаг навстречу к «Ливерпулю». Однако если они не смогут его заполучить, то могут обратить внимание на других тренеров. Например, на Томаса Тухеля. Думаю, он мог бы быть вторым после Алонсо в списке руководства мерсисайдцев», — приводит слова Бербатова издание Mirror.

Напомним, ранее появилась информация, что Тухель хотел бы поработать в Англии. «Баварию» Томас возглавляет с марта прошлого года.