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Димитар Бербатов: «Ливерпулю», возможно, стоит обратить внимание на Томаса Тухеля

Димитар Бербатов: «Ливерпулю», возможно, стоит обратить внимание на Томаса Тухеля
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «Ливерпуль» мог бы пригласить на пост главного тренера команды Томаса Тухеля. Напомним, Юрген Клопп, возглавляющий «красных», уйдёт по завершении этого сезона, а Тухель, в свою очередь, летом покинет «Баварию».

«Я по-прежнему думаю, что первый выбор для «Ливерпуля» — это Хаби Алонсо, особенно если он выиграет Бундеслигу с леверкузенским «Байером». Если это произойдёт, то Алонсо, скорее всего, сделает следующий шаг навстречу к «Ливерпулю». Однако если они не смогут его заполучить, то могут обратить внимание на других тренеров. Например, на Томаса Тухеля. Думаю, он мог бы быть вторым после Алонсо в списке руководства мерсисайдцев», — приводит слова Бербатова издание Mirror.

Напомним, ранее появилась информация, что Тухель хотел бы поработать в Англии. «Баварию» Томас возглавляет с марта прошлого года.

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