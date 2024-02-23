Микель Артета рассказал о травме защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, когда защитник команды Юрриен Тимбер сможет начать тренировки.

«На следующей неделе он собирается поработать с остальной командой», – приводит слова Артеты Now.Arsenal.

Юрриен Тимбер получил травму в матче 1-го тура АПЛ с «Ноттингем Форрест». У защитника диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован и всё это время находился в процессе реабилитации.

В июле 2023 года «Арсенал» объявил о подписании Тимбера, который перешёл в лондонский клуб из амстердамского «Аякса». Руководство «канониров» заплатило за защитника € 40 млн. Контракт Тимбера с «Арсеналом» рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника на данный момент составляет € 40 млн.