Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 23 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги конференций сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь клубов, прошедших стадию 1/16 финала турнира (несеяные). Победители пар пройдут в 1/4 финала турнира.

Результаты жеребьёвки матчей 1/8 финала Лиги конференций:

«Серветт» (Швейцария) — «Виктория» (Чехия);

«Аякс» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия);

«Мольде» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия);

«Юнион» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция);

«Динамо» Загреб (Хорватия) — ПАОК (Греция);

«Штурм» (Австрия) — «Лилль» (Франция);

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Фиорентина» ( Италия);

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);

Отметим, что при жеребьёвке учитывалось, что на этой стадии турнира команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом. Финал Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 состоится 29 мая 2024 года и пройдёт на стадионе «Айя-София» в Афинах, Греция.