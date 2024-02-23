Силкин: «Зенит» потратил почти € 30 млн на трансферы, чтобы быть на первом месте

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о покупках санкт-петербургского «Зенита» в прошедшее трансферное окно. Напомним, сине-бело-голубые потратил на покупку новых футболистов € 29,85 млн.

«Из всех команд уходили иностранцы, а «Зенит» никто не покидал. Значит, что там всё в порядке в финансовом плане. Почти € 30 млн «Зенит» потратил, чтобы выйти на первое место. У них есть возможность тратить деньги, они это и делают», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после завершения первой части сезона чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и на данный момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.