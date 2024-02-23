Ла Лига перенесла два матча из-за пожара в Валенсии — Marca

Два субботних матча, которые должны были пройти в Валенсии, перенесены из-за пожара, сообщает Marca. Напомним, в результате пожара, охватившего 14-этажный дом и перекинувшегося на соседнее здание, погибли по меньшей мере четыре человека. 19 человек всё ещё считаются пропавшими без вести. В городе объявлен траур, и все запланированные мероприятия на этих выходных отменены.

Ла Лига перенесла встречу «Валенсия» — «Гранада», которая должна была состояться в субботу, 24 февраля, и матч второго по силе испанского дивизиона «Леванте» — «Андорра», запланированного также на субботу.

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Напомним, ранее футбольный клуб «Валенсия» выступил с просьбой о переносе игры с «Гранадой».

После 25 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 36 очков и занимает восьмое место. «Гранада» с 14 очками располагается на 19-м месте.