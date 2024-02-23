«Валенсия» попросила перенести матч с «Гранадой» из-за разрушительных пожаров в Испании

Пресс-служба футбольного клуба «Валенсия» выступила с заявлением относительно сильного пожара в многоэтажном жилом доме в одноимённом городе. Напомним, в результате пожара, охватившего 14-этажный дом и перекинувшегося на соседнее здание, погибли по меньшей мере четыре человека. 19 человек всё ещё считаются пропавшими без вести.

«Клуб потрясён ужасным пожаром, произошедшим в этот четверг в Валенсии, и мы хотели бы выразить глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям и близким погибших.

Клуб глубоко сожалеет о случившемся, хочет передать всем пострадавшим слова поддержки и публично поблагодарить за достойную работу службы спасения.

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В эту пятницу игроки и тренеры мужской первой команды, женской первой команды и команд академии почтут память погибших минутой молчания в начале тренировки. Кроме того, клуб отправил просьбу о переносе матча с «Гранадой», который состоится в эту субботу», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После 25 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 36 очков и занимает восьмое место. Матч с «Гранадой» запланирован на субботу, 24 февраля.