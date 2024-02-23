Тухель: полностью посвящаю себя «Баварии», мы всё ещё боремся за два титула

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что останется полностью сконцентрирован на работе в мюнхенском клубе, а также высказался о целях команды на концовку сезона.

«До конца сезона со мной ничего не случится. Сейчас я никак не могу повлиять на то, что будет со мной летом. Это работает только в том случае, если я выкладываюсь на 100%. У меня очень высокие профессиональные требования к себе, и я полностью посвящаю себя «Баварии» до конца сезона.

Мы всё ещё боремся за два титула, как бы маловероятно это ни казалось в данный момент. И каждый уикенд максимальный успех — это три очка, которые мы всегда хотим получить. Всё просто», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.