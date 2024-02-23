Деклан Райс: «Арсенал» просто не может забивать в каждой игре по пять-шесть голов

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс отметил, что команде Микеля Артеты просто не под силу в каждом матче забивать более пяти голов. Напомним, в игре 25-го тура английской Премьер-лиги «канониры» обыграли «Бёрнли» (5:0), а через несколько дней уступили «Порту» со счётом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В каждом игре просто не может быть по пять или шесть забитых голов. Когда-нибудь вам придётся столкнуться с соперником, который будет делать всё возможное, чтобы остановить вас. В матче с «Порту», кажется, мы даже не нанесли ни одного удара в створ, но опускать голову мы не собираемся. В субботу нам играть с «Ньюкаслом», и мы выложимся по полной», — приводит слова Райса ESPN.

Матч 26-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» состоится 24 февраля в Лондоне.