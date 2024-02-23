«Байер» — «Майнц»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30

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Сегодня, 23 февраля, состоится матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Майнц». Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тимо Герах. Матч начнётся в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 58 очков и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Бундеслиги «Майнц» заработал 15 очков и располагается на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура немецкого чемпионата. В той игре «фармацевты» разгромили «Майнц» со счётом 3:0. В составе «Байера» голами отметились защитник Алехандро Гримальдо и нападающий Йонас Хофман, также гол в свои ворота забил защитник «Майнца» Сепп ван ден Берг.