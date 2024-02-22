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Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможном уходе в «Баварию» из «Байера»

Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможном уходе в «Баварию» из «Байера»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о своём возможном уходе в «Баварию». Напомним, ранее мюнхенский клуб объявил об уходе Томаса Тухеля с поста наставника команды по окончании сезона.

«Связывался ли со мной кто-то из «Баварии»? Я понимаю вопрос, но, повторюсь, мне нечего сказать нового — так что это только гипотетически», — приводит слова Алонсо Bayern & Germany.

Хаби Алонсо возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».

После 22 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 50 очков.

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