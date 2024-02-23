Колыванов: у «Динамо» укомплектованы все позиции, команда продолжит бороться за титул

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о составе бело-голубых.

«Динамо» укомплектованная во всех линиях команда. Если бы клуб очень хотел усилиться и им это реально было бы очень нужно, они бы приложили все усилия и сделали бы всё, чтобы найти игроков. Значит, главного тренера и руководство устраивает, что «Динамо» имеет сейчас. Все позиции у «Динамо» закрыты, поэтому они никого не взяли.

«Динамо» продолжит бороться за титул. Шесть очков до первого места, четыре — до «Зенита». Всё только начинается. Будет интересно посмотреть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).