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16 футболистов «МЮ» в этом сезоне пропускали пять и более матчей из-за травм

16 футболистов «МЮ» в этом сезоне пропускали пять и более матчей из-за травм
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16 футболистов «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне пропустили пять и более матчей из-за травм. Об этом сообщил Utd Faithfuls в социальной сети Х (ранее Twitter).

Список игроков, пропустивших наибольшее количество матчей из-за травм, выглядит следующим образом: Тирелл Маласиа (35), Амад Диалло (27), Мэйсон Маунт (23), Лисандро Мартинес (22), Кобби Майну (17), Каземиро (17), Люк Шоу (16), Антони Марсьяль (12), Аарон Ван-Биссака (10), Виктор Линделёф (10), Кристиан Эриксен (8), Расмус Хойлунд (8), Софьян Амрабат (6), Гарри Магуайр (6), Джонни Эванс (5), Рафаэль Варан (5).

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда тен Хага набрала 44 очка после 25 матчей. На первой строчке находится «Ливерпуль», у которого 60 очков.

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