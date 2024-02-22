Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Франции отреагировал на слухи об уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Министр спорта Франции отреагировал на слухи об уходе Мбаппе из «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть французский гранд по окончании нынешнего сезона.

«Очевидно, что-то происходит. Прежде всего мы должны помнить всё замечательное, что он привнёс в этот чемпионат. В Лиге 1 он был одним из самых заметных героев последних лет. Думаю, мы должны пожелать ему удачи в карьере.

Также мы не должны забывать, что он остаётся капитаном сборной, обладающей большими перспективами на 2024 год и не только. Я думаю не только о чемпионате Европы, но и об Олимпийских играх. Нам повезло, что у нас есть такой отличный парень и футболист», — приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный на пять лет.

Материалы по теме
Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду до Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android