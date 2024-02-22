Министр спорта Франции отреагировал на слухи об уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть французский гранд по окончании нынешнего сезона.

«Очевидно, что-то происходит. Прежде всего мы должны помнить всё замечательное, что он привнёс в этот чемпионат. В Лиге 1 он был одним из самых заметных героев последних лет. Думаю, мы должны пожелать ему удачи в карьере.

Также мы не должны забывать, что он остаётся капитаном сборной, обладающей большими перспективами на 2024 год и не только. Я думаю не только о чемпионате Европы, но и об Олимпийских играх. Нам повезло, что у нас есть такой отличный парень и футболист», — приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный на пять лет.