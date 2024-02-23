Гвардиола: всегда жду, что «Юнайтед» поборется за трофеи, но этого не происходит

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, что он думает о конкуренции между «горожанами» и «Манчестер Юнайтед».

«Чего я хочу, так это чтобы «Манчестер Сити» был как можно выше. Остальное меня не волнует. Только при Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» был вторым. Они уже много лет не были так близки к титулу, как «Ливерпуль». Но с первого дня, как я сюда приехал, ожидал, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул. Из-за их истории, традиций и многого другого.

Однако этого не произошло. Я не знаю причины. Думаю, они это знают. Это их дело, а не наше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, после 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и на текущий момент отстаёт от «Манчестер Сити», располагающегося на второй строчке, на 12 очков.