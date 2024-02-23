Президент Ла Лиги Тебас: вероятность перехода Мбаппе в «Реал» составляет 99%

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», в который он перейдёт после того, как грядущим летом закончится срок действия его трудового соглашения с французским грандом.

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«Знаю, что он покидает «ПСЖ». Оцениваю вероятность перехода Мбаппе в «Реал» в 99%. Но я не знаю, подписан ли контракт уже.

Является ли его переход хорошей новостью для Ла Лиги? Конечно, это отличная новость для «Реала» и всего испанского футбола. Он один из лучших игроков в мире. С моей точки зрения, Беллингем, Холанд и Мбаппе — три лучших игрока на планете, и двое из них находятся в «Реале», — приводит слова Тебаса L’Équipe.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029 года.