Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Ла Лиги Тебас: вероятность перехода Мбаппе в «Реал» составляет 99%

Президент Ла Лиги Тебас: вероятность перехода Мбаппе в «Реал» составляет 99%
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», в который он перейдёт после того, как грядущим летом закончится срок действия его трудового соглашения с французским грандом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Знаю, что он покидает «ПСЖ». Оцениваю вероятность перехода Мбаппе в «Реал» в 99%. Но я не знаю, подписан ли контракт уже.

Является ли его переход хорошей новостью для Ла Лиги? Конечно, это отличная новость для «Реала» и всего испанского футбола. Он один из лучших игроков в мире. С моей точки зрения, Беллингем, Холанд и Мбаппе — три лучших игрока на планете, и двое из них находятся в «Реале», — приводит слова Тебаса L’Équipe.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029 года.

Материалы по теме
Мбаппе получит специальные налоговые льготы в случае перехода в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android