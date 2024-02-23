Льорис: нельзя обвинять владельца «Тоттенхэма» в отсутствии трофеев у команды

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис встал на защиту владельца «шпор» Дэниеля Леви, подвергающегося критике за то, что на протяжении многих лет клуб не может выиграть ни одного трофея.

«Когда смотришь на ситуацию со стороны, то легко сказать, что Леви должен сделать то или это, но реальность иная. Когда ты возглавляешь клуб, тебе всегда хочется принимать лучшие решения. Его обвиняют в том, что мы не выигрывали трофеи. Что ж, он привлёк в клуб несколько громких имён, но это не сработало.

Можно посмотреть на последние два или три трансферных рынка и увидеть, что клуб очень активен. Прямо сейчас клуб занимает сильные позиции», — приводит слова Льориса The Athletic.

Напомним, Леви занимает должность председателя правления «Тоттенхэма» с 2001 года. В 2008 году «шпоры» выиграли Кубок Англии — это единственный трофей клуба при руководстве Леви.