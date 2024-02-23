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Агент рассказал, когда Диванович вернётся в общую группу «Ахмата»

Агент рассказал, когда Диванович вернётся в общую группу «Ахмата»
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Агент Флорин Биба, представляющий интересы черногорского полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал, когда футболист вернётся в общую группу команды. Диванович продолжает восстановление после операции на крестообразных связках.

«Заим приступит к тренировкам в общей группе с 27 февраля», — приводит слова Бибы «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Заим Диванович провёл шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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