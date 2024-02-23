В «Барселоне» не ждут, что де Йонг продлит контракт с клубом в ближайшее время — Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл внеочередную встречу с агентом Али Дурсуном, представляющим интересы 26-летнего полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга, на фоне слухов о возможном уходе его клиента из клуба грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, помимо информации СМИ о потенциальном уходе футболиста летом, стороны обсудили его слова, обвиняющие прессу в создании неправдивых новостей.

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Подчёркивается, что данная встреча прошла продуктивно и обе стороны остались в положительном настроении относительно возможной пролонгации трудового соглашения де Йонга с «Барселоной». Однако указанная встреча показала, что нидерландский футболист не готов продлевать контракт с сине-гранатовыми в ближайшее время, в том числе до наступления лета.

Напомним, действующее трудовое соглашение де Йонга рассчитано до 30 июня 2026 года.