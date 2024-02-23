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Медведев рассказал, что «Зенит» и ЦСКА не договорились по условиям перехода Кругового

Медведев рассказал, что «Зенит» и ЦСКА не договорились по условиям перехода Кругового
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что московский ЦСКА обращался в санкт-петербургский клуб по поводу перехода защитника сине-бело-голубых Данила Кругового.

«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, Круговой перейдёт в ЦСКА, когда у него завершится контракт с «Зенитом» летом 2024 года. Защитник был переведён до конца сезона во вторую команду «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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