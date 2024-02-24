Стало известно имя лучшего футболиста АПЛ в 2010-х годах по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo признало испанского полузащитника Давида Сильву лучшим футболистом английской Премьер-лиги в 2010-х годах. В рейтинг сильнейших игроков данного периода также попали 17 футболистов. В тройку вошли ещё два игрока «Манчестер Сити» — бельгиец Кевин Де Брёйне (выступает за «горожан» до сих пор) и аргентинец Серхио Агуэро.

Лучшие футболисты чемпионата Англии 2010-х годов:

1. Давид Сильва («Манчестер Сити»).

2. Кевин Де Брёйне («Челси», «Манчестер Сити»).

3. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

4. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»).

5. Яя Туре («Манчестер Сити»).

6. Эден Азар («Челси»).

7. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»).

8. Гарет Бэйл («Тоттенхэм»).

9. Луис Суарес («Ливерпуль»).

10. Венсан Компани («Манчестер Сити»).

11. Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед»).

12. Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

13. Рияд Марез («Лестер», «Манчестер Сити»).

14. Н'Голо Канте («Лестер», «Челси»).

15. Фернандиньо («Манчестер Сити»).

16. Садио Мане («Саутгемптон», «Ливерпуль»).

17. Эдерсон («Манчестер Сити»).

Сильва выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2020 год. На протяжении игры за «горожан» испанец четыре раза завоёвывал АПЛ, а также брал в Англии все национальные кубки.