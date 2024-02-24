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Игрок «Ливерпуля» Александер-Арнольд нанял охрану из-за преследующей его фанатки

Игрок «Ливерпуля» Александер-Арнольд нанял охрану из-за преследующей его фанатки
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд был вынужден воспользоваться услугами личного телохранителя по причине того, что на протяжении последнего года его преследует фанатка. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, женщина приходила к дому футболиста, поджидала его на тренировочной базе «Ливерпуля», а также возле любимых ресторанов англичанина.

Кроме того, поклонница Александер-Арнольда часто звонила ему и отправляла фотографии интимного характера. Фанатка футболиста отправляла непристойные сообщения и членам семьи защитника «Ливерпуля».

Александер-Арнольду пришлось сменить номер своего мобильного телефона, установить у себя дома видеонаблюдение и сигнализацию.

Подчёркивается, что «Ливерпуль» оказывает полную поддержку своему футболисту.

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