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Игрок «Байера» Джака: всем всё равно, как мы играем, главное — результат

Игрок «Байера» Джака: всем всё равно, как мы играем, главное — результат
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Опорный полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака поделился мнением о минувшем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (2:1), в котором швейцарский футболист забил гол.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
23 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Джака – 3'     1:1 Кор – 8'     2:1 Андрих – 68'    
Удаления: нет / Нганкам – 80'

«Есть такие команды, как «Майнц», которые приезжают сюда и отчаянно обороняются. В таких обстоятельствах не всегда легко найти лазейки, но мы делали это снова и снова. В конце концов, мне и команде всё равно, ведь три очка есть три очка. В конце сезона всем будет неважно, как мы играли, главное, побеждаешь ли ты в матчах», — приводит слова Джаки Kicker.

Напомним, команды встречались на домашнем стадионе «Байера» — «Бай-Арене».

После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и занимает первое место, опережая «Баварию» на 11 очков, однако у мюнхенского клуба есть игра в запасе. В свою очередь, после аналогичного количества туров Бундеслиги «Майнц» заработал 15 очков и располагается на 17-й строчке.

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