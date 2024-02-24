Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Захаряна рассказал о травме игрока, полученной в матче с «Вильярреалом»

Представитель Захаряна рассказал о травме игрока, полученной в матче с «Вильярреалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о травме российского футболиста, полученной в игре 26-го тура Примеры с «Вильярреалом» (1:3).

«По травме Захаряна ничего сказать не могу. Арсен неудачно упал на плечо. Пока ещё снимка не было. Обследование будет сегодня», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 23 февраля «Реал Сосьедад» встречался на своём поле с «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч завершился победой гостей со счётом 3:1. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды, но не сумел доиграть встречу до конца. Игрока заменили из-за повреждения на 71-й минуте.

Материалы по теме
Главный тренер «Реала Сосьедад» рассказал о тяжести травмы Арсена Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android