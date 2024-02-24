Представитель Захаряна рассказал о травме игрока, полученной в матче с «Вильярреалом»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о травме российского футболиста, полученной в игре 26-го тура Примеры с «Вильярреалом» (1:3).

«По травме Захаряна ничего сказать не могу. Арсен неудачно упал на плечо. Пока ещё снимка не было. Обследование будет сегодня», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 23 февраля «Реал Сосьедад» встречался на своём поле с «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч завершился победой гостей со счётом 3:1. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды, но не сумел доиграть встречу до конца. Игрока заменили из-за повреждения на 71-й минуте.