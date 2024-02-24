Спортдир «Крыльев Советов» объяснил уход Барача из клуба

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об уходе защитника Матео Барача из команды.

«В первую очередь мы благодарны Матео за то время, что он был с нами. Хороший человек и профессионал. Я считаю, что Матео помешали травмы, которые не позволили ему стать игроком основного состава, также он уезжал в аренду в чемпионат Бельгии, где получил повреждение и не смог в полной мере показать свой максимум. В процессе переговоров с футболистом мы поняли, что ему нужно больше играть, тем более в 29 лет, поэтому приняли решение, что продажа Матео будет выгодна обеим сторонам», – приводит слова Корниленко Metaratings.

Барач выступал за «Крылья Советов» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за самарскую команду 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс. Зимой он перешёл в «Актобе».