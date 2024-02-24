Морено рассказал, какая цель перед ним стоит в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о целях, которые он преследует после назначения в российский клуб.

«Цели? Те же, что и у любого тренера, — выигрывать матчи. Больше ничего. Нет будущего, нет прошлого, есть только следующая игра. Старайтесь побеждать и продолжать прибавлять всей командой. Любой, кто становится тренером, знает, что веселье длится 30 секунд после финального свистка, а потом ты думаешь о следующей игре», – приводит слова Морено Infobae со ссылкой на EFE.

Напомним, 15 декабря 2023 года официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, с выступающим в чемпионате Франции «Монако» и с испанской «Гранадой».