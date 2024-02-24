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Нагорный: российский аналог футбольного симулятора FIFA уже находится в разработке

Нагорный: российский аналог футбольного симулятора FIFA уже находится в разработке
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Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что российский аналог футбольного симулятора FIFA (ныне EA Sports FC) уже находится в разработке. Ранее с предложением о создании отечественной спортивной компьютерной игры выступил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Функционер считает, что в симуляторе должны быть широко представлены все российские футбольные клубы.

«На самом деле, я знаю, что подобный симулятор уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — приводит слова Нагорного ТАСС.

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. В 2022 году EA и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили о завершении сотрудничества, следующий после FIFA 23-й футбольный симулятор от EA будет носить имя EA Sports FC.

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