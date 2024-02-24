«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 100 млн за Виктора Дьёкереша

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить за 22-летнего форварда около € 100 млн. Именно такая сумма прописана в контракте футболиста с португальским клубом.

Дьёкереш перешёл в «Спортинг» из «Ковентри» летом 2023 года за € 21 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за лиссабонцев 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» ещё к одному нападающему — Сантьяго Хименесу из «Фейеноорда».