«Фейеноорд» установил цену на трансферную цель клубов АПЛ Хименеса

«Фейеноорд» планирует продажу лидера команды — нападающего Сантьяго Хименеса в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский клуб намерен выручить с продажи 22-летнего футболиста не менее € 60 млн. В услугах мексиканского форварда заинтересованы клубы АПЛ — «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Также на игрока претендуют мадридский «Атлетико», португальская «Бенфика» и «Спортинг».

Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за роттердамцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к Хименесу со стороны лондонского «Вест Хэма».