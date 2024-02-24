Источник: «Зенит» запросил у ЦСКА 200 млн рублей за трансфер Кругового зимой

Московский ЦСКА хотел подписать защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового уже этой зимой. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, ЦСКА до последнего вёл переговоры с «Зенитом» о переходе Кругового в зимнее трансферное окно. Армейцы предлагали за Данила 80 млн рублей. Однако петербуржцы запросили за трансфер защитника 200 млн рублей. В связи с этим сделка не состоялась.

Напомним, Круговой перейдёт в ЦСКА, когда у него завершится контракт с «Зенитом» летом 2024 года. Защитник был переведён до конца сезона во вторую команду «Зенита».

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.