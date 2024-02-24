Тренер «Реала» Анчелотти отреагировал на возвращение Крооса в сборную Германии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно решения центрального полузащитника «сливочных» Тони Крооса вернуться в сборную Германии, за которую он не выступал с 2021 года.

«Он сообщил мне, что возвращается в сборную. Это не повлияет на его выступления с нами. Его эффективность в клубе очень высока», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, 33-летний футболист сообщил о своём решении 22 февраля. Кроос заявил, что он сыграет за сборную Германии в мартовских матчах.

В марте немецкая национальная команда проведёт два товарищеских матча: 23 марта — со сборной Франции, а 26 марта — с Нидерландами. Встреча со сборной Франции начнётся в 23:00 мск, игра с Нидерландами — в 22:45 мск.