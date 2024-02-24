Рамос прошлым летом ожидал приглашения от «Реала» — Marca

Защитник «Севильи» Серхио Рамос в прошлом году надеялся, что к нему обратится мадридский «Реал». Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, Рамос надеялся, что ему поступит звонок из мадридского клуба после серьёзной травмы Эдера Милитао в августе. Но этого не произошло. Отмечается, что возращение экс-капитана мадридцами никогда не рассматривалось.

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Напомним, Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год. В составе «Королевского клуба» испанский защитник четырежды становился обладателем Лиги чемпионов. Также Серхио пять раз выигрывал с командой чемпионат Испании.

Рамос перешёл в «Севилью» в сентябре 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона.