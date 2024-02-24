Чистяков: удивило, что Круговой перешёл в ЦСКА, но он правильно поступил

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий в составе «Сочи» на правах аренды, прокомментировал решение игрока сине-бело-голубых Данила Кругового продолжить карьеру в московском ЦСКА.

«Конечно, удивило, что Круговой перешел. Я по-человечески очень люблю этого парня, очень хорошо к нему отношусь. Он большой профессионал и сильный игрок. Но он всё время сидел под Дугласом Сантосом, который не получает травм и вообще, по моему мнению, лучший игрок в команде. Моё мнение: Дане тоже нужно было что-то менять, чтобы играть. Мы не молодеем. Поэтому, наверное, он правильно поступил», – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Круговой перейдёт в ЦСКА летом 2024 года, когда у него завершится контракт с сине-бело-голубыми. Защитник был переведён до конца сезона во вторую команду «Зенита», когда стало известно о том, что он заключил контракт с армейцами.