Игрок «Ливерпуля» Мак Аллистер: каждый день смотрю на медаль чемпиона мира

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, что планирует сделать у себя дома музей, посвящённый победе аргентинцев на чемпионате мира — 2022, который проходил в Катаре.

«Я смотрю на неё (золотую медаль чемпионата мира. — Прим. «Чемпионата») каждый божий день. Вот что это значит для меня и для страны в том числе. Мой план состоит в том, чтобы однажды создать у себя дома небольшой музей — комнату, где будет всё. У меня есть копия кубка чемпионата мира, медаль и ещё несколько трофеев – все они пока в надёжном месте. И мой план состоит в том, чтобы иметь для них место, где я всегда смогу их видеть», — приводит слова Мак Аллистера The Telegraph.

Мак Аллистер перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Брайтона» за € 42 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мерсисайдцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.