Клопп — о Мак Аллистере: Алексис очень важен для нас, всегда был важен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике мерсисайдцев Алексисе Мак Аллистере.

«Не уверен, что есть смысл привязывать игроков к каким-то конкретным позициям. Мы должны избавиться от этих чётких структур, где кто находится. Нападающие должны защищаться, а защитники — атаковать, это самый простой способ, которым я могу это объяснить. Алексис очень важен для нас, всегда был важен. Он никогда не говорил, что хочет играть выше или что-то в этом роде. Мы не ограничиваем игроков, все, кто не задействован напрямую в том или ином действии, должны защищаться. Таково наше понимание футбола. Спросите его через пять лет, на какой позиции ему лучше всего играть, и вас удивит его ответ», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, Мак Аллистер стал игроком «Ливерпуля» прошлым летом. В нынешнем сезоне хавбек провёл 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Преимущественно Алексис играет на позиции опорного полузащитника.