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Аллегри: девять побед «Ювентуса» в Серии А подряд были чем-то экстраординарным

Аллегри: девять побед «Ювентуса» в Серии А подряд были чем-то экстраординарным
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал главную цель клуба на нынешней сезон.

«Для меня тренерская деятельность всегда была делом страсти. Я работаю в «Ювентусе» уже десять лет, и чувствую ещё большую ответственность. Когда я вернулся, я начал новый проект. Иметь амбиции на победу — это нормально. Но надо учитывать соперников. Выиграть более двух чемпионатов подряд очень сложно, девять подряд были чем-то экстраординарным.

Сейчас цель — вернуться в Лигу чемпионов и помочь молодым игрокам вырасти. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, тебе нужно набрать минимум 70 очков, и это не так, что завтра ты выиграешь, и всё готово. Чтобы строить команду, нужны усилия и работа, но когда у тебя нет широких плеч, ты рискуешь всё разрушить. Мы не в такой ситуации. Теперь нам нужно сконцентрироваться на этих трёх месяцах, на достижении Лиги чемпионов. Все остальное не в счёт», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После 25 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 54 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на девять очков.

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