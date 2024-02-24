«Арсенал» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент после 25 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 55 набранными очками. «Ньюкасл Юнайтед» после такого же количества проведённых игр находится на восьмой строчке с 37 очками. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа с 60 очками.