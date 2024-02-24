«Арсенал» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00
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Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент после 25 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 55 набранными очками. «Ньюкасл Юнайтед» после такого же количества проведённых игр находится на восьмой строчке с 37 очками. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа с 60 очками.
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