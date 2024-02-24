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«Астон Вилла» победила «Ноттингем», «Брайтон» вырвал ничью у «Эвертона»

«Астон Вилла» победила «Ноттингем», «Брайтон» вырвал ничью у «Эвертона»
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Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу — 4:2.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Уоткинс – 4'     2:0 Луис – 29'     3:0 Луис – 39'     3:1 Ньякате – 45+5'     3:2 Гиббс-Уайт – 48'     4:2 Бэйли – 61'    

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте. Отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. До окончания первого тайма дублем в составе бирмингемцев отметился бразильский полузащитник Дуглас Луис, забивший на 29-й и 39-й минутах. На 45+5-й минуте игрок «Ноттингеса» Мусса Ньякате отыграл один мяч. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Морган Гиббс-Уайт сократил отставание гостей до одного мяча. Четвёртый гол хозяев на 61-й минуте забил Леон Бэйли.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 52 очка. Подопечные Унаи Эмери занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ноттингем Форест» с 24 очками идёт 16-м.

В параллельных матчах «Брайтон» принимал «Эвертон», а «Кристал Пэлас» играл с «Бёрнли».

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Брэнтуэйт – 73'     1:1 Данк – 90+5'    
Удаления: Гилмор – 81' / нет

Команда из Ливерпуля вышла вперёд благодаря голу защитника Джеррэда Брэнтуэйта. Однако на 90+5-й минуте защитник Льюис Данк принёс «Брайтону» ничью. Отметим, что хозяева играли вдесятером с 81-й минуты.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Ричардс – 68'     2:0 Айю – 71'     3:0 Матета – 79'    
Удаления: нет / Браунхилл – 35'

«Кристал Пэлас» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Крис Ричардс, Джордан Айю и Жан-Филипп Матета.

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