«Астон Вилла» победила «Ноттингем», «Брайтон» вырвал ничью у «Эвертона»

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Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу — 4:2.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте. Отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. До окончания первого тайма дублем в составе бирмингемцев отметился бразильский полузащитник Дуглас Луис, забивший на 29-й и 39-й минутах. На 45+5-й минуте игрок «Ноттингеса» Мусса Ньякате отыграл один мяч. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Морган Гиббс-Уайт сократил отставание гостей до одного мяча. Четвёртый гол хозяев на 61-й минуте забил Леон Бэйли.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 52 очка. Подопечные Унаи Эмери занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ноттингем Форест» с 24 очками идёт 16-м.

В параллельных матчах «Брайтон» принимал «Эвертон», а «Кристал Пэлас» играл с «Бёрнли».

Команда из Ливерпуля вышла вперёд благодаря голу защитника Джеррэда Брэнтуэйта. Однако на 90+5-й минуте защитник Льюис Данк принёс «Брайтону» ничью. Отметим, что хозяева играли вдесятером с 81-й минуты.

«Кристал Пэлас» разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Крис Ричардс, Джордан Айю и Жан-Филипп Матета.