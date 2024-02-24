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Тренер «Динамо» Личка – о матче с ЦСКА: 80% времени мы действовали неудачно

Тренер «Динамо» Личка – о матче с ЦСКА: 80% времени мы действовали неудачно
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал товарищеский матч с ЦСКА (2:1).

«Сегодня примерно 80% времени мы действовали неудачно. Нам не хватало движения на поле. Но большой плюс в том, что после пропущенного мяча команда не бросила играть и смогла преодолеть физическую и ментальную усталость. Грулёв и Карраскаль забили два гола и развернули игру. Эта концовка показала внутреннюю силу нашей команды», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, на 72-й минуте Виктор Мендес отдал пас Милану Гаичу, который красивым дальним ударом под штангу открыл счёт. На 83-й минуте Вячеслав Грулёв сравнял счёт, реализовав заброс в штрафную. В самом конце, на 89-й минуте Хорхе Карраскаль забил победный мяч в ворота ЦСКА.

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