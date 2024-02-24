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«Лучшая команда победила». Тренер «Фулхэма» — о матче с «Манчестер Юнайтед»

«Лучшая команда победила». Тренер «Фулхэма» — о матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал победу в матче 26-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Это большая победа для нас. Безусловно, это отличное чувство для наших болельщиков, которые шумели от первого до последнего свистка. Игроки заслужили это, очевидно, что лучшая команда выиграла игру. Мы были командой, которая играла лучше, создавала больше моментов и лучше контролировала ход игры.

Для нас фантастическое чувство приехать сюда и победить команду в хорошей форме. Мы знали, что нам придётся играть на высоком уровне, и это то, что мы сделали. У них тоже было два или три момента, это качественная команда, но мы очень хорошо это контролировали. Я доволен тем, как мы сыграли в начале второго тайма», — приводит слова Силвы BBC.

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