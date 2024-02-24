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«Арсенал» — «Ньюкасл»: Хаверц упрочил преимущество хозяев

«Арсенал» — «Ньюкасл»: Хаверц упрочил преимущество хозяев
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Сегодня, 24 февраля, проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Букайо Сака навесил от правого флажка, Габриэл Магальянс пробил из вратарской — Лорис Кариус спас. После этого игроки «Ньюкасл Юнайтед» пытались вынести мяч, но после серии рикошетов мяч оказался в воротах «сорок», отскочив от Свена Ботмана. На 24-й минуте прошёл заброс в штрафную площадь «Ньюкасла» от Жоржиньо, где Габриэл Мартинелли от лицевой прострелил в центр, и Кай Хаверц с линии вратарской ударом в касание вогнал мяч в сетку.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

На данный момент после 25 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 55 набранными очками. «Ньюкасл Юнайтед» после такого же количества проведённых игр находится на восьмой строчке с 37 очками. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа с 60 очками.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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