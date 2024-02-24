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«Барселона» разгромила «Хетафе» и поднялась на второе место в Ла Лиге

«Барселона» разгромила «Хетафе» и поднялась на второе место в Ла Лиге
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Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:15 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу — 4:0.

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Феликс – 53'     3:0 Ф. де Йонг – 61'     4:0 Лопес Мартин – 90+1'    

Первый гол в матче был забит на 20-й минуте. Его автором стал бразилец Рафинья. На 53-й минуте португалец Жоау Феликс удвоил преимущество «Барселоны». Третий мяч каталонцев на свой счёт записал нидерландский полузащитник Френки де Йонг. На 90+2-й минуте Фермин Лопес Мартин установил на табло окончательный счёт.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этой победы в активе «Барселоны» стало 57 очков. Подопечные Хави поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» с 34 очками располагается на 10-м месте.

Турнирная таблица Примеры
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