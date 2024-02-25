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«Манчестер Юнайтед» проиграл 10 матчей за сезон в пятый раз с 2013 года

«Манчестер Юнайтед» проиграл 10 матчей за сезон в пятый раз с 2013 года
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«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага достиг отметки в десять поражений за сезон в рамках английской Премьер-лиги после матча с «Фулхэма» на «Олд Траффорд» (1:2). Об этом сообщает Squawka.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Бейсси – 65'     1:1 Магуайр – 89'     1:2 Айуоби – 90+7'    

По информации источника, это пятый случай, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает не менее десяти игр в рамках английской Премьер-лиги за один сезон, с момента ухода сэра Алекса Фергюсона с должности тренера в 2013 году.

Отметим, за время работы шотландского специалиста такого не происходило ни разу. Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли чемпионат Англии 13 раз.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 44 очка и находится на шестой строчке в АПЛ.

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