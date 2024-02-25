Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о Фодене: раньше он был маленьким мальчиком, а теперь — игрок мирового уровня

Гвардиола — о Фодене: раньше он был маленьким мальчиком, а теперь — игрок мирового уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру атакующего полузащитника «горожан» Филипа Фодена после выездной победы над «Борнмутом» в матче 26-го тура АПЛ (1:0). Фоден стал автором единственного гола «Сити» на 24-й минуте встречи.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 24'    

«Он уже стал футболистом высшего уровня. Раньше он был маленьким мальчиком, а теперь он игрок мирового уровня. Это очень хорошо. Он может играть везде, но особенно на позициях в центре, он действительно хорош», — приводит слова Гвардиолы Marca.

23-летний атакующий хавбек Филип Фоден является воспитанником клубной академии «Манчестер Сити» и всю свою карьеру выступает в составе «горожан». В текущем сезоне на его счету 39 матчей за клуб во всех турнирах, 16 забитых мячей и 10 результативных передач.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Бизнес должен продолжаться». Гвардиола раскритиковал календарь матчей «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android