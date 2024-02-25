Гвардиола — о Фодене: раньше он был маленьким мальчиком, а теперь — игрок мирового уровня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру атакующего полузащитника «горожан» Филипа Фодена после выездной победы над «Борнмутом» в матче 26-го тура АПЛ (1:0). Фоден стал автором единственного гола «Сити» на 24-й минуте встречи.

«Он уже стал футболистом высшего уровня. Раньше он был маленьким мальчиком, а теперь он игрок мирового уровня. Это очень хорошо. Он может играть везде, но особенно на позициях в центре, он действительно хорош», — приводит слова Гвардиолы Marca.

23-летний атакующий хавбек Филип Фоден является воспитанником клубной академии «Манчестер Сити» и всю свою карьеру выступает в составе «горожан». В текущем сезоне на его счету 39 матчей за клуб во всех турнирах, 16 забитых мячей и 10 результативных передач.