Гарри Кейн повторил личный рекорд по голам в домашних матчах за один сезон в лиге

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил 17-й гол в домашних матчах в текущем чемпионате Германии. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, благодаря дублю в матче с «РБ Лейпциг» (2:1) форвард мюнхенского клуба повторил свой личный рекорд по голам в домашних матчах за сезон в лиге, установленный в чемпионате Англии-2016/2017. Тогда Кейн забил 17 мячей, выступая за лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и восемью результативными передачами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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