«Мы ответственны перед тренером». Кейн — о победе «Баварии» в игре с «Лейпцигом»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о минувшем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенский клуб обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 2:1, а английский нападающий оформил дубль.

«Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем. Было приятно выиграть этот матч, но нам необходимо продолжать работать до конца сезона. Мы должны были отреагировать после последних результатов. У нас есть ответственность перед клубом и нашим тренером, мы не можем сидеть сложа руки и злиться на происходящее», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

Напомним, ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

После 23 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.