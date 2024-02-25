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«Мы ответственны перед тренером». Кейн — о победе «Баварии» в игре с «Лейпцигом»

«Мы ответственны перед тренером». Кейн — о победе «Баварии» в игре с «Лейпцигом»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о минувшем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенский клуб обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 2:1, а английский нападающий оформил дубль.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кейн – 56'     1:1 Шешко – 70'     2:1 Кейн – 90+1'    

«Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем. Было приятно выиграть этот матч, но нам необходимо продолжать работать до конца сезона. Мы должны были отреагировать после последних результатов. У нас есть ответственность перед клубом и нашим тренером, мы не можем сидеть сложа руки и злиться на происходящее», — приводит слова Кейна Mundo Deportivo.

Напомним, ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

После 23 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

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