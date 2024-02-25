«Бавария» не место для развития». Мюллер — об увольнении Томаса Тухеля

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на новость о том, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Нужно иметь в виду, что мы являемся частью жёсткого и повседневного бизнеса. Слово «развитие» всегда звучит так мило. Но нетерпеливость, особенно здесь, в «Баварии», проявляется очень и очень быстро. Тем более когда есть не лучшие результаты.

Наш клуб не место для развития. «Бавария» должна выкладываться каждую субботу и среду, и желательно, чтобы мы побеждали не со счётом 2:1, а со счётом 3:0. Это очень взрывоопасная ситуация для нас, этот бизнес требует реагировать на любое изменение», — приводит слова Мюллера Kickker.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мюллер является одним из футболистов, которые выступают за уход Тухеля из «Баварии».

После 23 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.