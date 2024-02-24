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Игрок из Уругвая ударил бутсой по лицу футболиста соперника, отправив его в нокаут

Игрок из Уругвая ударил бутсой по лицу футболиста соперника, отправив его в нокаут
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Игрок «Ла-Луса» в матче 1/8 финала Кубка Уругвая ударил бутсой по лицу футболиста «Данубио». Матч закончился в пользу «Данубио» со счётом 1:0.

На видео видно, как футболист хозяйской команды пытался совершить удар через себя на 68-й минуте матча, однако игрок не успел попасть по мячу и отправил соперника в нокаут.

Отметим, что в стадии 1/4 финала Кубка Уругвая «Данубио» ждёт победителя пары «Пласа Колония» — «Дефенсор», матч которых пройдёт 29 февраля. Кроме того, уже известен один участник полуфинала – «Пеньяроль», который в 1/4 обыграл «Ливерпуль Монтевидео» со счётом 3:1. Также в 1/4 финала уругвайского турнира сыграют «Серро» — «Ривер Плейт Монтевидео» (6 марта) и «Монтевидео Сити Торке» — «Спортиво Барракас» (13 марта).

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