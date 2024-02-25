Тренер «Баварии» Тухель: не могу представить, чтобы кто-то из игроков был рад моему уходу

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, являются ли его отношения с мюнхенской командой напряжёнными.

«Я не могу себе представить, что Александр Павлович счастлив или испытывает облегчение из-за того, что я ухожу в конце сезона. То же самое касается и Рафаэля Геррейры, и Ким Мин Джэ, и Мануэля Нойера. Я был бы очень, очень удивлён, если бы они считали меня ношей, которую им нужно таскать.

На самом деле главной причиной такого решения было желание избежать столь нестабильной ситуации. Теперь всё должно быть ясно. Нравится это или не нравится, но больше не придётся разгадывать тайну того, приходилось ли футболистам терпеть меня», — приводит слова Тухеля ZDF sportstudio.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что часть игроков «Баварии» не желает видеть Тухеля в клубе. Среди них назывались, например, полузащитники Йозуа Киммих и Томас Мюллер.