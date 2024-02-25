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Агент — о спортдиректоре «Спартака»: Амарал очень хорошо ориентируется на рынке

Агент — о спортдиректоре «Спартака»: Амарал очень хорошо ориентируется на рынке
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Футбольный агент Сергей Галунов поделился мнением о спортивном директоре московского «Спартака» Томаше Амарале.

«Считаю, что сравнивать Амарала и Эшуорта было бы некорректно с моей стороны. По двум моим ситуациям могу лишь констатировать несколько фактов: Томаш коммуницировал и давал обратную связь достаточно быстро, он очень хорошо ориентируется в условиях и реалиях рынка.

Мне понравилось с ним взаимодействовать, у меня в этом плане есть некоторый опыт. В то же время оба моих варианта не удалось довести до положительного завершения, но так сложились обстоятельства, будем работать дальше», — приводит слова Галунова Metaratings.

Ранее агент рассказал, что работал над трансферами игроков красно-белых Павла Маслова и Леона Классена, но футболисты предпочли остаться в «Спартаке».

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